Quentin Tarantinos neuer Kassenschlager: Ein Date mit Sharon Tate

Tarantino überraschte - wie so oft. Viel mehr ist sein Film eine Hommage an das Hollywood der 1960er-Jahre, in dem er mit seiner alleinerziehender Mutter aufgewachsen ist – aber auch an Western und den von ihm verehrten Regisseur Sergio Leones. Dessen Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ heißt im Original „Once Upon a Time in the West“ und stellt einen von Tarantinos Lieblingsfilmen dar.