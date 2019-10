Cannes-Gewinner Bong Joon-ho: Körperfresser mit Klasse

Doch zumeist bringt Bong seine Gesellschaftskritik durch subversive Komik auf den Punkt. So blamiert sich die reiche Hausfrau gerne damit, dass sie unnötige englische Ausdrücke einfließen lässt: „Es gibt reiche, junge Ehefrauen in Korea, die, weil sie viel Geld haben, Englisch-Unterricht bekommen. Allerdings haben sie kaum Möglichkeit zu sprechen und versuchen bei jeder Gelegenheit, ihre Englischkenntnisse anzubringen“, erzählt Bong. Auch die Lust des südkoreanischen Geldadels auf private Bunker unter ihren Häusern wird auf die Schaufel genommen und gefinkelt in die Erzählung eingearbeitet.

Zu einer der witzigsten Momente zählt jener, in der die ärmliche Mrs. Kim den nordkoreanischen Führer Kim Jong-un parodiert. Tatsächlich gibt es in Südkorea so etwas wie eine Comedy-Kultur rund um das Verhältnis zwischen Süd- und Nordkorea: „Das südkoreanische Publikum hat an dieser Stelle ganz besonders gelacht“, freut sich Bong Joon-ho: „Im Unterhaltungsprogramm im Fernsehen sieht man of solche Szenen, in denen Nordkorea nicht ernsthaft kritisiert, jedoch ironisiert wird. Die Sprache ist zwar die gleiche, jedoch für uns klingt der nordkoreanische Akzent fremd, aber sehr lustig.“