Oscars 2017: Veteranen oder Newcomer, wer macht das Rennen?

Wer wird heuer den Oscar in der Kategorie Beste Schauspielerin gewinnen? Die Französin Isabelle Huppert für ihr radikales Spiel in dem Schocker "Elle"? Oder doch die niedliche, waschechte Amerikanerin Emma Stone für Gesang und Tanz in "La La Land"? Nachdem im letzten Jahr darüber diskutiert wurde, warum es kein einziger schwarzer Künstler auf die Liste der Oscar-Nominierungen geschafft hatte, wurde laut Kritik geübt. Um mehr Vielfalt in die Auswahlkommission für den Oscar zu bringen, wurden mehr als 600 neue Menschen in die Academy eingeladen – darunter vermehrt Frauen, nicht-weiße Künstler und Nicht-Amerikaner, wie die deutsche Regisseurin Maren Ade (ihr Film "Toni Erdmann" ist für den Auslands-Oscar nominiert).

Oscar Global

Die Internationalisierung der Academy hat nun womöglich auch Auswirkungen auf die Wahl der Nominierten. Vielleicht erhöht sie die Chance einer europäischen Schauspielerin wie Isabelle Huppert? Oder einer deutschen Tragikomödie wie "Toni Erdmann", in der der österreichische Schauspieler Peter Simonischek seine (falschen) Zähne zeigt?

In jedem Fall weist die Liste der Nominierungen nicht nur Hollywood-Routiniers wie Meryl Streep auf, die zum 17. Mal für einen Oscar nominiert wurde (drei hat sie schon); sondern bringt auch Menschen ins Rampenlicht, die bisher im kleinen Kreis bekannt waren.

Oscars 2017: Die Nominierten und ihre Chancen

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP Mahershala Ali, 43, zählt dazu. Wer ihn nicht aus dem Fernsehen kannte, entdeckte ihn spätestens in dem NASA-Drama "Hidden Figures" und in "Moonlight" – beides Oscar-nominierte Filme. Für Letzteren erhielt er auch eine Nominierung als Bester Nebendarsteller – neben Männern der alten Garde wie Jeff Bridges (für "Hell or High Water") oder dem Briten mit indischen Wurzeln, Dev Patel (für "Lion").

In der Kategorie für die Beste Nebendarstellerin tummeln sich auch bei den Frauen Newcomerinnen neben Hollywood-Royals. Oscarpreisträgerin Nicole Kidman ist als Beste Nebendarstellerin für das Drama "Lion" nominiert, doch die Konkurrenz ist groß: Michelle Williams aus "Manchester by the Sea" steht auf der Liste; und verdiente afro-amerikanische Darstellerinnen wie Favoritin Viola Davis (für "Fences"), Naomie Harris (für "Moonlight") und Octavia Spencer (für "Hidden Figurs").

Bei den Männer wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kategorie Bester Hauptdarsteller geben: Zwischen Casey Affleck ("Manchester by the Sea") und Hollywood-Granden und dem zweifachen Oscarpreisträger Denzel Washington ("Fences").