Oscar-Verleihungen: Die fünf legendärsten Dankesreden

Für Aufregung sorgt Dokumentarfilmer Michael Moore, der in jenem Jahr für "Bowling for Columbine" ausgezeichnet wird. Titelgebend war die Columbine High School in Littleton ( Colorado), an der 1999 zwölf Schüler von zwei Mitschülern erschossen worden sind. In der Dokumentation arbeitet sich Moore am umstrittenen Thema Waffenhandel in den USA ab. Der Filmemacher greift in seiner Dankesrede den damals amtierenden US-Präsidenten George W. Bush frontal an. Er kritisiert dessen Wahlsieg als "fiktiv". Zur Erinnerung: Der Republikaner wurde trotz als ungültig erklärter Stimmzettel, Ungereimtheiten bei der Auszählung und US-weit weniger Stimmen als der Demokrat Al Gore 2001 zum US-Präsidenten gewählt.