"La La Land": So lange tanzen, bis man verliebt ist

Hupen, Hitze, Motorlärm. Eine endlose Autoschlange zieht sich über den Freeway Richtung Downtown Los Angeles. Kein Vehikel bewegt sich, alles steht. Stau.

Plötzlich öffnet sich eine Autotür. Eine Frau steigt aus, schnippt mit dem Finger, wippt mit dem Fuß. Sie beginnt ein Lied zu singen und zu tanzen. Die nächste Autotür öffnet sich, wieder steigt jemand aus, singt, tanzt. Und dann noch einer und noch einer. Der gesamte Freeway verwandelt sich in eine Broadwaybühne: Menschen schlagen Saltos auf ihren Autodächern, gleiten mit Skateboards über Leitplanken, schwingen den Hula-Hoop-Reifen auf dem Pannenstreifen, musizieren, jubilieren, singen ein gemeinsames Lied – und tanzen, was das Zeug hält.

Kein Zweifel, wir befinden uns in einem Musical.

Und was für einem!

Augenschön und rhythmussicher, in wunderbar fetten Farben und mit entfesselter Kamera: Damien Chazelle, der 31-jährige Regie-Vorzugsschüler, hat wieder alles richtig gemacht. Bereits mit seinem letzten Film "Whiplash" erwies sich Hollywoods Musterknabe als Oscar-würdig. Nun legte er ein lupenreines Pastiche-Singspiel vor und erhielt sieben auf einen Streich – Golden Globes.

Cinemascope

Das Musical gehört in manchen Kreisen zu den eher weniger beliebten Film-Genres. Doch dieses könnte auch die Ungläubigen bekehren. Chazelle ließ es in spektakulärem Technicolor und in fabelhaftem Cinemascope-Breitwand-Format wieder auferstehen. Gezielt wühlte er in der Vintage-Kiste – und holt herrliche Versatzstücke aus dem klassischen Hollywood-Musical-Repertoire à la "Singin’ in the Rain" ebenso heraus wie Jacques Demys "Die Regenschirme von Cherbourg".

Zwar ist Ryan Gosling als Seb längst kein Gene Kelly; doch gerade sein verhaltener Stepptanz und der Schmelz seiner Stimme garantieren einen Stich ins Herz. Die ausdrucksüberschwängliche Emma Stone als zarte Mia an seiner Seite befindet sich mit ihm in völligem Gleichklang – und gemeinsam beschwören sie das Utopiepotenzial des Musicals: Liebe, Intensität, Überfluss, Community.

Selbst die Schwerkraft wird durch die Harmonie des Tanzes aufgehoben, federleicht schwebt das Paar an die Decke des Griffith Observatorium in L. A. – in Hommage an Nicholas Rays "Denn sie wissen nicht, was sie tun."

Chazelle verlötet sein Hollywood-Nostalgiebad mit seiner Vorliebe für Jazz, einer Neigung, die er seinem Hauptdarsteller auf den Leib geschrieben hat. Seb ist leidenschaftlicher Jazzer und begnadeter Pianist und träumt davon, seinen eigenen Club zu eröffnen. Seine Melodien treiben die Handlung mal zärtlich, mal frenetisch voran, lassen die Liebesbotschaft aus jedem Lautsprecher dringen.

Mia wiederum arbeitet als Servierkraft auf dem Warner Bros. Studiogelände und kocht Kaffee für die Stars – in der Hoffnung, selbst einmal einer zu werden.

In ausgeklügelten Tanzchoreografien fängt eine unbeschwerte Kamera das Liebeswerben des Paares und die Morgendämmerung von Los Angeles gleichermaßen ein. Die Bilder atmen die Schönheit der Vergangenheit, und saugen sich doch in der Gegenwart fest. Zwischen Mobil-Telefonen und Jazz-Schallplatten findet Chazelle eine zarte Balance zwischen den Zeiten.

Doch die Jagd nach dem eigenen Traum, Misserfolg und Enttäuschung schaben an der Liebe von Seb und Mia.

Das Leben verläuft eben nicht wie im Musical – oder doch? Wäre es ein Film, wie würde es aussehen?

Kurz blitzt es auf, das Glücksversprechen vom nicht gelebten Leben – aber nur so lange, bis die Melodie verklungen ist.

INFO: USA 2016. 128 Min. Von Damien Chazelle. Mit Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie DeWitt.

KURIER-Wertung: