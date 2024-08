ORF zeigt Taylor Swifts "The Eras"-Konzertfilm

Am letzten der drei Abende, an denen Taylor Swift mit ihrer "The Eras"-Tour in Wien hätte gastieren sollen, kann man sich die Show auch im ORF ansehen. Generaldirektor Roland Weißmann: "Nach intensiven Gesprächen mit Disney und dem Taylor Swift Management haben wir in dieser speziellen Situation von Taylor Swift soeben das OK bekommen ihr ,The Eras Tour'-Konzert exklusiv und weltweit als einziger Sender im Free TV zu zeigen."

Der Sendetermin ist heute, Samstag, um 21.45 Uhr auf ORF1.