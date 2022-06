"Only Murders In The Building" Staffel 2: Verdächtige Podcaster

„Zweite Staffeln sind schwer“, sagt Oliver (Martin Short) etwas zögerlich, als er nach der Zukunft seines True-Crime-Podcasts gefragt wird. „Aber es sterben ja dauernd Menschen.“ Und so zückt er wieder das Aufnahmegerät für sein Audio-Format – und auch die mit Meta-Witzen und hochkarätigen Gastauftritten (u. a. Sting) gespickte Comedy-Crime-Serie „Only Murders In The Building“ auf Disney+ geht in die Fortsetzung.

In der ersten Staffel bringt die Faszination für Podcasts über wahre Verbrechen drei ungleiche New Yorker Nachbarn zusammen: den neurotischen einstigen Serien-Star Charles (Steve Martin), den exzentrischen erfolglosen Broadway-Regisseur Oliver (Martin Short) und die geheimnisvolle junge Mabel (großartig: Selena Gomez). Als ein Bewohner ihres noblen Apartmentkomplexes tot gefunden wird, ist für das Trio also sofort klar, was zu tun ist: einen eigenen Podcast starten.