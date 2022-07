Erster Trailer: Netflix-Film "Buba" mit Bjarne Mädel, Georg Friedrich, Michael Ostrowski

Zum Inhalt: Immer wenn es Buba, der eigentlich Jakob Otto heißt, zu gut geht, passiert kurz darauf etwas Schreckliches. Seit dem Unfalltod der Eltern versucht er daher, mit seinem Bruder Dante alle guten Gefühle auszugleichen und sich das Leben so unangenehm wie möglich zu gestalten. Das geht so lange gut, bis sich Buba verliebt ...

Buba tauchte in der ersten Staffel von "How To Sell Drugs Online (Fast)" auf. Die erfolgreiche deutsche Netflix-Serie handelt von einem Kleinstadt-Teenager mit Liebeskummer (Maximilian Mundt), der in seinem Kinderzimmer einen Online-Drogenhandel startet. Sowohl hinter "How To Sell Drugs Online (Fast)" als auch hinter "Buba" steht die Kölner Produktionsfirma bildundtonfabrik (btf). Am morgigen MIttwoch startet mit der Comedy-Serie "King of Stonks" eine weitere Produktion aus dem Hause btf.