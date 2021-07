Schauspieler Bjarne Mädel im Interview: "Schrullige Typen sind viel spannender“

In einem anderen Interview haben Sie aber auch von grauen Haaren und Herzrasen gesprochen.

Ich bin in dem Moment ruhig geblieben, aber ich habe dann tatsächlich in einer Nacht eine Panikattacke bekommen, weil mir klar wurde, was an dem Tag alles hätte passieren können.

Also war das bei Ihnen genau umgekehrt wie bei Sörensen, der ja im Vorhinein Angst hat, das etwas passieren könnte.

Genau. Sörensen hat im Vorhinein und permanent Angst, dass was Schlimmes passiert. Es war mir auch in der Anfangsszene wichtig – wo er von hinten von einem Hund oder Werwolf oder was auch immer angegriffen wird – den Zuschauern zu zeigen: So fühlt sich das ganze Leben für den an. Der denkt die ganze Zeit, irgendwo lauert eine ganz fürchterliche Gefahr und gleich wird er überfallen. Da ist aber gar nix. Das ist eben das, was dieses Krankheitsbild ausmacht. Es ist der Grundzustand. Man ist immer in Alarmbereitschaft, das Herz schlägt schneller, man hat schwitzige Hände. Und es stimmt, bei mir privat kommen die Sachen meistens mit Verspätung an und ich denke dann hinterher: Ach Gott, das hätte ja auch alles schief gehen können!

Beim Film oder prinzipiell?

Ich glaube, prinzipiell verarbeite ich Sachen manchmal erst später. In Extremsituationen ist das wahrscheinlich sogar ganz gesund, aber grundsätzlich versuche ich schon immer, im Moment zu sein, und nicht hinterher zurückzuschauen und zu denken: „Ach das war eigentlich total schön“. Das ist ja immer die Gefahr, finde ich, dass man das Jetzt nicht empfindet, sondern das Leben so abhakt, dass man denkt: Das muss ich noch, das muss ich noch und das muss ich auch noch. Dann ist am Ende überall ein Haken dran und hinterher steht auf dem Grabstein: Er hat Alles gut erledigt, aber nix davon mitbekommen. Man war gar nicht dabei. Das ist meine große Angst, den Moment nicht mitzukriegen.

Was hilft da?

Da hilft mir bei der Arbeit eine gute Vorbereitung – im Leben vielleicht auch, aber beim Film auf jeden Fall. Es ist für mich als Schauspieler zum Beispiel wichtig, meinen Text perfekt zu können, weil ich dann nicht darüber nachdenken muss. Ich habe keine Lust, wenn ich spiele, zu überlegen: Was sage ich denn als nächstes? Sondern ich möchte die Freiheit haben, den Moment mit der Kollegin oder dem Kollegen zu genießen. Und deshalb weiß ich vorher schon genau, was ich sage.