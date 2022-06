Patrick Dempsey: „Die Machtbesessenen machen viel Lärm um sich“

„Es heißt, der größte Trick des Teufels ist, dass er uns glauben lässt, dass er nicht existiert“, sagt der von Alessandro Borghi gespielte erfolgreiche italienische Banker Massimo Ruggero am Beginn der ersten Staffel von „Devils“. Um wenig später zu erkennen, dass der Teufel in ihnen selbst steckt. Und genau darum, um das Böse im Menschen in Form von Gewinnsucht und Gier geht es auch im zweiten Teil der Serie. Um den Dualismus zwischen Gut und Böse. Um den Kampf der Protagonisten mit dem inneren Schweinehund.

Der (Bad) Banker Massimo Ruggero spielte in der ersten Staffel eher die „zweite Geige“. Als Zugpferd diente sein Gegenspieler Dominic Morgan. Gespielt von Patrick Dempsey, der seinen OP-Kittel aus „Grey’s Anatomy“ gegen einen perfekt sitzenden Maßanzug austauschte und dessen Charme sowohl Mitarbeiter und Kunden als auch die Zuschauer in den Bann ziehen konnte. Die zweite Staffel der Serie basiert wieder auf dem Roman „I diavoli“ von Guido Maria Brera.

Vier Jahre sind vergangen und Massimo Ruggero ist auch im Jahr 2016 noch der Chef der New York-London Investment Bank. Während der Brexit immer näher rückt und Donald Trump in Amerika als Präsident kandidiert, wird Massimo vom Vorstand der Bank vermehrt unter Druck gesetzt. Dies bewegt ihn dazu, nun auch Teammitglieder aus China mit an Bord zu holen. Auf einmal taucht jedoch sein ehemaliger Mentor Dominic Morgan wieder auf und warnt ihn ausdrücklich vor einem stillen Krieg zwischen Amerika und China, in dem es um die persönlichen Daten von unzähligen Menschen geht, und dass ihn seine neuen Partner verraten werden. Alles dreht sich um die Fragen: Muss man tatsächlich ein Teufel sein und bleiben, um in diesem Geschäft bestehen zu können? Und: Wer kann wem wirklich vertrauen?

Sieht man von diversen Banker-Klischees (Ferraris, Designermöbel, Koks) ab, ist die Serie unverkennbar um Tiefgang bemüht. Etwas ernüchternd ist, dass auch die zweite Staffel männerdominiert ist. Für stabile Beziehungen oder gar Familien ist kein Platz. Möglichst attraktive Frauen (Mitglieder der Finanzteams oder investigative Journalistinnen) sorgen für ein paar gute Sprüche bei diversen Cocktails. Die achtteilige zweite Staffel von „Devils“ ist ein Parforceritt durch die jüngste Geschichte von 2016 bis 2020. Sie endet mitten in der Corona-Pandemie.