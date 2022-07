5 Serien, auf die wir uns im Juli 2022 bei Netflix & Co freuen

2. In With The Devil

Nachschub f├╝r True-Crime-Fans: Drogendealer Jimmy Keene (Taron Egerton) geht einen Deal ein, um seine Haftstrafe zu verk├╝rzen - er muss dem mutma├člichen Serienm├Ârder Larry Hall ein Gest├Ąndnis entlocken.

"In With The Devil" (Originaltitel: "Black Bird") ist ab 8. Juli bei Apple TV+ verf├╝gbar