"Man vs. Bee": Mr. Bean wird zum Mister Biene

Trevor ist neu in einer Housesitting-Firma. Sein erster Auftrag spielt gleich in der A-Liga. Die Luxusvilla eines eitlen Millionärsehepaars ist eine Woche lang zu betreuen – inklusive Hund „Cupcake“. Doch der Vierbeiner mit Nussallergie ist nicht das einzige Tier im Haus, denn zeitgleich mit Trevor schmuggelt sich eine Biene ins Hightech-Heim und treibt den verarmten Mann in den Wahnsinn.

Schon Mr. Bean crashte so manche Veranstaltung der upper class, und so ist auch hier ein sozialer Blick unverkennbar: Hier das überdesignte Smart Home mit unschätzbaren Wertgegenständen, in dem keine Lade einfach nur per Hand zu öffnen ist; dort der unbeholfene einfache Mann, der sich die diversen Zutrittscodes (nach historischen Jahreszahlen erstellt) einfach nicht merken kann.