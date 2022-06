Vorgeschichte zu "Game Of Thrones" ist ab 22. August zu sehen

Im August fliegen bei Sky wieder die Drachen aus "Game of Thrones". Das wurde beim Sky Up Next Event in München verkündet, bei der auch zahlreiche andere Serien und Filme angekündigt wurden und ein Veröffentlichungsdatum erhielten.

Ab 22. August startet bei Sky die HBO-Serie "House of Dragon", ein Prequel zur beliebten Fantasy-Serie "Game of Thrones". Die Serie beschäftigt sich mit dem Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen rund 200 Jahre vor den Ereignissen von "GOT" und basiert auf dem Buch "Feuer und Blut" von George R.R. Martin. Die Serie wird parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q auf Abruf verfügbar sein und bei Sky Atlantic am 22. August um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden - und das voraussichtlich sofort in deutscher Sprache und Originalfassung.