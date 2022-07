"Damaged Goods" auf Amazon: Ein bisschen "lost"

Die deutsche Amazon-Serie „Damaged Goods“ handelt von einer Gruppe Münchner Millennials, die – ähnlich wie die Protagonisten in „Friends“ oder „How I Met Your Mother“ – in etwas zu großen Wohnungen leben und trotz Vollzeitjobs, Beziehungen und anderer Verpflichtungen immer Zeit haben, um sich am WG-Küchentisch überbackene Nachos zu teilen.