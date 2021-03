Sophie Passmann und ihre Kritik an gut situierten Millennials

Dabei, gibt Passmann zu, handelt es sich nicht um die Studie einer ganzen Generation, sondern einer Klasse, der sie selbst angehört. Junge Menschen – die privilegierten Töchter und Söhne jener weißer Männer, die sie in ihrem vorigen Buch beschrieben hat –, die in sanierten Altbauwohnungen leben, am Wochenende Pizzen mit karamellisierten Walnüssen essen und zu viel Zeit damit verbringen, auf Netflix die nächste Serie auszusuchen, während sie über die Vielzahl an Möglichkeiten klagen, die ihnen offenstehen. Sie zeichnet das Bild von erstaunlich verspießerten Vertretern eines modernen Bürgertums, die nie rebelliert haben und sich vorwiegend über Konsumentscheidungen definieren. Die bei Fernsehbeiträgen über Flüchtlingslager feuchte Augen bekommen, selbst aber im gepflegten Großstadtviertel wohnen, wo die „Kinder so aussehen wie die kleine Mathilda, die man später selber bekommen wird“.