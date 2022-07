Dakota Johnson auf Netflix: Liebeskummer mit Rotwein bekämpfen

Die berückende Dakota Johnson spielt Anne Elliot, Tochter eines eitlen, verschwenderischen Vaters und Schwester zweier törichter junger Frauen, mit sanft ironischem Unterton. Im Alter von 27 immer noch unverheiratet, droht ihr ein Leben als „alte Jungfer“. Doch trotz ihres endlosen Liebeskummers hält Anne mit ihren traurigen, oft aber auch sehr trockenen Bemerkungen, mit denen sie sich an die Kamera – und damit an uns, das Publikum – wendet, die Stimmung durchwegs heiter. Ähnlich wie in „Bridgerton“ besteht auch in „Persuasion“ die Besetzung nicht nur aus Weißbroten, sondern ist erfrischend divers.