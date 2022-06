"Haus des Geldes: Korea": Andere Masken, aber gleiche Gaunergeschichte

Erst im Dezember 2021 ging mit „Haus des Geldes“ eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aus Europa mit Staffel 5 zu Ende. Nun startete bereits das Remake „Haus des Geldes: Korea“.

Dass es nicht „Südkorea“ heißt, ist auch in der Story begründet. Denn in der Fiktion haben sich die verfeindeten koreanischen Staaten angenähert und 2025 einen gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraum gegründet. Und, oh Wunder, die K-Pop-Band BTS darf im nordkoreanischen Pjöngjang auftreten.