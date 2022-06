Neue Serie "Ms. Marvel": "Ein Geschenk für Kids wie mich"

In Kamalas Erfahrungen können sich auch die beiden Regisseure, Adil El Arbi und Bilall Fallah, wiederfinden. Die belgischen Filmemacher, deren Familien aus Marokko stammen, haben u. a. bei „Bad Boys For Life“ Regie geführt und arbeiten derzeit am DC-Film „Batgirl“. Bei „Ms. Marvel“ zeichnen sie für die erste und letzte Folge verantwortlich. „Kamala erinnert uns an uns selbst, als wir 15, 16 Jahre alt waren und als marokkanisch-belgische Teenager unseren Platz in der Welt gesucht haben“, so El Arbi. Wie Kamala habe auch er als Jugendlicher versucht, cool zu sein, „aber ich war alles andere als das“, lacht er.

Die Serie sei auch eine Hommage an die muslimischen Frauen im Leben des Duos, erzählt Fallah. „Wir haben versucht, Empathie für Kamala zu erwecken.“ Gleichzeitig sei es eine universelle Geschichte, an die alle anknüpfen können.