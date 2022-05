"Obi-Wan Kenobi" bei Disney+: Der Jedi-Juckreiz schlägt wieder zu

Von Obi-Wans Jedi-Dasein ist zu Beginn allerdings nicht viel zu bemerken – aus gutem Grund. Die Handlung ist rund zehn Jahre nach den Ereignissen in „Die Rache der Sith“ angesiedelt (Keine Sorge, es gibt vor der ersten Folge ein kurzes Was-bisher-geschah, um etwaige Erinnerungslücken zu schließen).

Nach dem Tod von Padmé hat Obi-Wan ihre beiden Kinder Luke und Leia in Sicherheit gebracht und führt nun ein Leben im Verborgenen. Er nennt sich Ben, wohnt in einer Höhle auf dem Wüstenplaneten Tatooine und schneidet hauptberuflich Fisch in kleine Stücke, während ihn nachts Erinnerungen an das eigene Versagen quälen: Dass er Anakin Skywalker kein guter Meister sein konnte, lässt ihn schlecht schlafen. Aber natürlich würde es keine eigene Serie über Obi-Wan geben, wenn man den Protagonisten darin nur beim Trübsalblasen zusehen würde.