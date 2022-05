"Stranger Things" Staffel 4: Albträume aus der Parallelwelt

Drei Jahre mussten Fans sich gedulden, nun kehrt die Serie „Stranger Things“ mit einer neuen Staffel zurück – und einem neuen Monster, das es zu besiegen gilt: In der US-Kleinstadt Hawkins treibt Vecna sein Unwesen, ein knochenbrechender, untoter Zauberer in Freddy-Krueger-Optik. Schon bald fordert Vecna sein erstes Opfer, quält es mit albtraumhaften Visionen, um es schließlich zu töten. Die monstererprobten Teenager von Hawkins sind in Alarmbereitschaft: Welches Grauen ist da schon wieder aus der Parallelwelt, dem Upside Down, entwischt? Ausgerechnet jetzt ist El (Millie Bobby Brown), das Mädchen mit den Superkräften, außer Gefecht gesetzt.

Die neue Staffel, in der El, Mike & Co trotzdem gegen Vecna und andere Gefahren ankämpfen, veröffentlicht Netflix in zwei Tranchen: Ab heute (Freitag) sind die ersten sieben Episoden zu sehen, am 1. Juli folgen zwei finale Episoden.