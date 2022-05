"Bang Bang Baby": Harte Mafia-Aufgaben statt Hausübung

Mafia-Serien gibt es wie Sand am Ionischen Meer. Daher muss heute ein anderer Dreh her. Im Falle von „Bang Bang Baby“ ist das eine Coming-of-Age-Story. Es ist das Jahr 1986 . Die Schülerin Alice (Arianna Becheroni) wächst bei ihrer alleinerziehenden, feministischen Mutter auf. Plötzlich wird sie mit der Vergangenheit konfrontiert, als sie entdeckt, dass ihr totgeglaubter mafiöser Vater Santo Maria Barone (Adriano Giannini) doch nicht so tot ist.