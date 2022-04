"Moon Knight": Oscar Isaac als Superheld auf Identitätssuche

Schauspieler Oscar Isaac schlüpfte für die sechs Episoden in eine Doppelrolle. Er gibt einerseits den schüchternen Steven, der im Shop des British Museum arbeitet und mit seinem Fisch in einer vollgeräumten Ein-Zimmer-Wohnung in London haust. Dann ist da noch der abgebrühte Ex-Söldner Marc Spector, dem es nicht an Schlagkraft mangelt und dem der ägyptische Gott Koshu Superkräfte verliehen hat. Beide teilen sich denselben Körper: Denn Steven leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung.

Und so landet der Protagonist immer wieder in unglaublichen Situationen, ohne zu wissen, wie er dorthin geraten ist. Da befindet er sich plötzlich auf einer irrwitzigen Verfolgungsjagd in einem Cupcake-Wagen über eine Bergstraße, während „Wake Me Up Before You Go-Go“ von Wham! läuft. Dann wird er von einem bestialischen Hund und einem guruhaften Ethan Hawke durchs Museums gehetzt.