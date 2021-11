"Hawkeye" bei Disney+: Ein familienfreundliches „Stirb langsam“

Vielleicht hat man sich bei Disney ja nicht entscheiden können, ob es Zeit für Superhelden-Action oder Weihnachtsgeschichten ist – und deshalb in „Hawkeye“ (seit dieser Woche sind die ersten beiden Episoden bei Disney+ verfügbar) beides kombiniert.

Es ist heuer bereits die fünfte Serie aus dem Superhelden-Universum von Marvel. Während in „WandaVision“ und „Loki“ experimentellere Ausflüge gewagt wurden, bot „Falcon and the Winter Soldier“ klassische Actionunterhaltung – und so verhält es sich auch mit „Hawkeye“.

In der neuen Serie schickt der Maus-Konzern den titelgebenden Bogenschützen (Jeremy Renner), der nicht gerade als coolster Marvel-Vertreter gilt, gemeinsam mit seiner Nachfolgerin Kate Bishop (Hailee Steinfeld) auf ein sechsteiliges Abenteuer.