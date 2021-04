Das sind die Gewinner der Oscarnacht

Der Gewinner der diesjährigen Oscarpreisverleihung ist "Nomadland“: Das lakonische Roadmovie von Chloe Zhao erhielt drei Oscar für besten Film und beste Regie, Zhao wurde damit die zweite(!) Frau, die eine Regie-Trophäe erhalten hat. Frances McDormand wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Anthony Hopkins erhielt den Oscar als bester Hauptdarsteller für sein Spiel als Demenzkranker in dem Drama "The Father“. David Finchers Hollywood-Hommage "Mank“ – mit zehn Nominierungen der Favorit – bekam zwei Oscars, für beste Kamera und bestes Szenenbild.

Der Brite Daniel Kaaluya erhielt den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Black-Panther-Aktivist Fred Hampton in dem Film "Judas and the Black Messiah“. Als beste Nebendarstellerin wurde die Südkoreanerin Yuh-Jung You für ihre Rolle als resolute Großmutter in dem koreanisch-amerikanischen Familiendrama "Minari“ belohnt.

Im Ausnahemjahr der Pandemie wurde die Oscarverleihung ins Gebäude des Art-Deco-Bahnhofs Union Station in Los Angeles verlegt Anstelle einer großen Zeremonie fand die Gala in intimer Atmosphäre statt. Stars wie Brad Pitt, Reese Whiterspoon, Laura Dern und Harrison Ford präsentierten die Preise und plauderten aus ihrer Familiengeschichte. Die Gala stand ganz im Zeichen von Diversitat, Auszeichnungen nicht-weißer Menschen und Aufrufen zur Solidarität. Glenn Close legte sogar ein Tänzchen hin, doch so richtig zünden wollte die von Steven Soderbergh inszenierte Gala-nicht.

Liste aller Gewinner und Gewinnerinnen:

Bester Film: „Nomadland“ (Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey und Chloé Zhao)

Beste Regie: Chloe Zhao („Nomadland“)

Bester Hauptdarsteller: Anthony Hopkins

Beste Hauptdarstellerin: Frances McDormand

Bester Nebendarsteller: Daniel Kaluuya in „Judas and the Black Messiah“

Beste Nebendarstellerin: Yuh-Jung You

Bestes adaptiertes Drehbuch: Florian Zeller und Christopher Hampton für „The Father“

Bestes Originaldrehbuch: Emerald Fennell für „Promising Young Woman“

Beste Kamera: „Mank“ (Erik Messerschmidt)

Bestes Szenenbild: „Mank“ (Donald Graham Burt und Jan Pascale)

Bestes Kostümdesign: „Ma Rainey’s Black Bottom“ (Ann Roth)

Beste Filmmusik: „Soul“ (Trent Reznor, Atticus Ross und Jon Batiste)

Bester Filmsong: „Fight for You“ von H.E.R. (“Judas and the Black Messiah”)

Bestes Make-up und beste Frisuren: „Ma Rainey’s Black Bottom“ (Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal und Jamika Wilson)

Bester Schnitt: „Sound of Metal“ (Mikkel E. G. Nielsen)

Bester Ton: „Sound of Metal“ (Nicolas Becker, Jaime Bakshet, Michelle Couttolenc, Carlos Cortes und Philippe Bladh)

Beste visuelle Effekte: „Tenet“ (Andrew

Bester Animationsfilm: „Soul“ (Pete Docter und Dana Murray)

Bester animierter Kurzfilm: „If Anything Happens I Love You” (Will McCormack und Michael Govier)

Bester Kurzfilm: „Two Distant Strangers“ (Travon Free und Martin Desmond Roe)

Bester Dokumentar-Kurzfilm: „Colette“ (Anthony Giacchino und Alice Doyard)

Bester Dokumentarfilm: Mein Lehrer, der Krake (Pippa Ehrlich, James Reed und Craig Foster)

Bester internationaler Film: „Another Round“ (Thomas Vinterberg; Dänemark)