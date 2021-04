In der Unübersichtlichkeit an Angeboten haben allerdings viele Filme beim Publikum an Präsenz verloren. Wie eine amerikanische Umfrage unter 1500 „aktiven Unterhaltungskonsumenten“ herausfand, haben nur 18 Prozent von dem Titel „Mank“ –, der meistnominierte Film der Preisverleihung – schon einmal etwas gehört. Immerhin konnten zumindest 46 Prozent der Befragten etwas mit dem Filmtitel „Judas and the Black Messiah“ – ein Porträt über den Black-Panther-Aktivisten Fred Hampton – etwas anfangen.

Tatsächlich hat sich nach den OscarSoWhite- und MeToo-Protesten, die auf die Nominierungsblamagen der letzten Jahre reagiert hatten, das Feld an Filmen erweitert und diversifiziert. Zwar steht David Finchers „Mank“, eine Stil-Hommage an das alte Hollywood der 30er Jahre, mit zehn Oscarnominierungen als Favorit an erster Stelle. Doch kann es durchaus passieren, dass „nur“ Belohnungen in „Nebenkategorien“ wie Kostüm oder Szenenbild übrig bleiben.