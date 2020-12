David Finchers "Mank" auf Netflix: Liegegips im Alkohol

Herman Mankiewicz, Sohn deutscher Emigranten, geboren in New York, war witzig, schlagfertig, schlau – und ein B’suff, wie er im Buche steht. Keinen Job, den er nicht hinschmiss oder von dem er gekündigt wurde; in Hollywood arbeitete er als erfolgreicher Drehbuchautor, doch sein alkoholisierter Lebenswandel, gepaart mit Spielsucht, kompromittierte seine Karriere.