Nach Lindemann: Neue Vorwürfe gegen weiteres Rammstein-Mitglied

Die Frau versichert die Schilderung an Eides statt, ebenso wie zahlreiche Zeugen, denen sie es bereits in den vergangenen Jahren berichtet hatte. Tagebuchaufzeichnungen, Unterlagen ihrer Therapeutin und Fotos von jener Autogrammstunde stützen ihre Schilderungen.

Ihre Faszination für Lindemann habe trotz des mutmaßlichen Übergriffs fortbestanden. Mit ihm habe die Frau später eine kurze, einvernehmliche Affäre gehabt.

Weitere Frau erhebt Vorwürfe

Eine weitere Frau schildert ähnliche Vorwürfe aus dem Jahr 1996 bei einem Konzert in Gera, kurz vor dem kommerziellen Durchbruch der Band. Sie habe mit Rammstein nach dem Konzert in deren Hotel gefeiert, neben Lindemann und Lorenz sei auch Schlagzeuger Christoph Schneider anwesend gewesen. In einem Hotelzimmer habe sie das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Morgen nackt auf dem Fußboden aufgewacht. Neben ihr habe der Keyboarder gelegen.

Zudem habe sie starke Schmerzen im Unterleib verspürt, dieser habe sich "wie zerfetzt" angefühlt. Was genau in jener Nacht passierte, wisse sie nicht. Genauso wenig, wer für die Schmerzen verantwortlich sein könnte. Einen solchen Filmriss habe sie nie wieder in ihrem Leben gehabt.

Zur Polizei ging sie nicht. Später habe sie Personen aus ihrem Umfeld davon erzählt. Alle Personen habe ihre Aussagen zur Vorlage bei Gericht an Eides statt versichert.