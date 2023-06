Die Kanzlei pocht weiters darauf, dass "keine objektiven Beweismittel, die für eine Tatbegehung unseres Mandanten sprechen, vorliegen", und schießt wie angekündigt scharf gegen Medien, die aus ihrer Sicht gegen die Grundsätze der Berichterstattung verstoßen haben. So wurde gegen den Spiegel eine einstweilige Verfügung beantragt, weil er "die Intimsphäre" des Mandanten, also Lindemanns, mit einem Bericht verletzt habe - erwirkt wurde sie noch nicht, mit einer Entscheidung "ist in den nächsten Tagen zu rechnen".

Die YouTuberin Kayla Shyx, die in einem viel beachteten Video eigene Erfahrungen und die Dritter publik gemacht hatte, wurde abgemahnt und gab laut Kanzlei "in zwei Punkten eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab". Auch das Schweizer Medium "Blick" musste eine solche unterzeichnen und einige Beiträge vom Netz nehmen.