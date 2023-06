Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider äußert sich zu Vorwürfen

In der Debatte über die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann - er soll demnach systematisch weibliche Fans für Sex rekrutieren haben lassen, dabei soll es auch zum Einsatz von KO-Tropfen gekommen sein - hat sich erstmals ein Mitglied der Band direkt zu Wort gemeldet. Schlagzeuger Christoph Schneider erklärte in einem mehrteiligen Instagram-Posting am Freitag seine "persönlichen Gedanken" und bestätigte dabei auch die oft kolportierte Einschätzung, dass sich Lindemann von seinen Bandkollegen zunehmend entfernt habe. Zugleich forderte er ein "ruhiges, besonnenes Reflektieren und Aufarbeiten, auch in unserer Band. Und zwar alle gemeinsam, zu sechst."