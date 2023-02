Nehammer: „ORF muss für Bürger günstiger werden“

Das Mehr an Zahlern soll den viel zitierten „ORF-Rabatt“ für alle bisherigen Zahler möglich – und die Haushaltsabgabe politisch einigermaßen verkaufbar – machen. Ein Wegfall der Bundes- und Länderabgaben im Falle einer Haushaltsabgabe wäre zudem von der Optik her hilfreich. In Wien gehen etwa derzeit von 28,25 Euro im Monat für TV und Radio nur 18,59 Euro an den ORF. Die Länder werden aber eine Gegenfinanzierung vom Bund wollen.