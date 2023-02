"Projekt Ballhausplatz": ÖVP kritisiert ORF-Förderung für Kinoprojekt

Die ÖVP schießt sich weiter auf den ORF ein, während der wegen der künftigen Finanzierung in der Luft hängt und da vom ÖVP-geführten Medienministerium abhängig ist. Nun geht es um eine Förderung für das in Entwicklung befindliche Kinoprojekt "Projekt Ballhausplatz" des renommierten österreichischen Dokumentarfilmers Kurt Langbein. ÖVP-Mediensprecher Kurt Egger meinte nun, damit komme der Sender seinem gesetzlichen Programmauftrag nicht nach. "Im Gegenteil, er unterstützt linke Parteipropaganda", erklärt er in einer Aussendung. "Nach allem, was man bisher weiß, wird das bloß eine links-linke Verleumdung des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz."

Langbeins "Projekt Ballhausplatz" ist eines von insgesamt 15 neuen Kinoprojekten, das der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens fördert. Insgesamt werden 3,2 Mio. Euro für alle Vorhaben aufgewendet. Der Name "Projekt Ballhausplatz" bezeichnet ein im Nationalratswahlkampf 2017 aufgetauchtes Strategiepapier, mit dem Kurz bzw. sein Umfeld die Übernahme der ÖVP-Parteiführung von Reinhold Mitterlehner, den Umbau zur türkisen "Neuen Volkspartei" und die ersten 100 Tage nach dem Einzug ins Kanzleramt minutiös geplant haben sollen. Nach dem Bekanntwerden hatte die ÖVP massive Zweifel an der Echtheit des Papiers angemeldet - später wurde eingeräumt, dass Teile doch echt seien.