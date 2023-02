ORF-Chef Weißmann lässt Nebenbeschäftigungen restriktiver handhaben

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann lässt die Nebenbeschäftigungen von ORF-Journalisten und -Moderatoren restriktiver handhaben. Das geht aus einer internen Mitteilung hervor, die der APA vorliegt. So sind Nebenbetätigungen bei Kammern, politischen Institutionen und parteinahen Interessensvertretungen bis auf weiteres von den Verantwortlichen abzulehnen. Alle weiteren Tätigkeiten abseits des ORF sollen derzeit "besonders restriktiv" geprüft werden.

Damit reagiert Weißmann auf in den letzten Wochen bekannt gewordene Fälle von Moderationen, die "geeignet waren, in der Öffentlichkeit den Zweifel mangelnder Unabhängigkeit zu erwecken", heißt es in dem Schreiben. Dass Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von existenzieller Bedeutung für den ORF seien, gelte derzeit jedoch mehr denn je, so der ORF-Chef.