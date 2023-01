Kreutzer hatte sich nach Bekanntwerden der Vorw├╝rfe nur via Social Media an die ├ľffentlichkeit gewandt. Sie sei "traurig und w├╝tend", hie├č es in einem Statement, das sie am vergangenen Sonntag ver├Âffentlichte

Oscar-Shortlist

Teichtmeister spielt in "Corsage", das auf der Shortlist f├╝r eine Oscar-Nominierung im Bereich Fremdsprachiger Film steht, Kaiser Franz Joseph. Die Dreharbeiten seien im Juli 2021 beendet worden, also vor den ersten anonymisierten Medienberichten rund um Vorw├╝rfe gegen einen bekannten Schauspieler. Teichtmeister habe danach "glaubhaft versichert, dass die Ger├╝chte um seine Person falsch seien." Seit Ende der Dreharbeiten stehe Teichtmeister in "keinem Dienstverh├Ąltnis mehr zu uns".