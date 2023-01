Nach Teichtmeister-Anklage: Österreichs Oscar-Kandidat "Corsage" in Schwierigkeiten

Die Anklage gegen Florian Teichtmeister wegen Kinderpornografie wird auch für den Film "Corsage" von Marie Kreutzer weitreichende Folgen haben. Teichtmeister spielte in dem "Sisi"-Porträt an der Seite von Vicky Krieps den österreichischen Monarchen Kaiser Franz Joseph. Bei seiner Premiere in Cannes umjubelt und seither vielfach ausgezeichnet, wurde "Corsage" von Österreich für den Auslandsoscar nominiert und galt als ernsthafter Preisanwärter. Doch selbst wenn die Nominierung von österreichischer Seite nicht zurückgezogen werden sollte, sind die Chancen auf einen Oscar gegen Null geschrumpft. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich die Oscar-Academy für einen Film entscheidet, in dem einer der Hauptdarsteller wegen Kinderpornografie vor Gericht steht.

"Wir haben heute erstmals von den Anklagepunkten gegen Florian Teichtmeister erfahren und sind als Filmhersteller und Eltern zutiefst schockiert", gaben auch die "Corsage"-Produzenten Johanna Scherz und Alexander Glehr (Film AG) am Freitagabend gegenüber der APA bekannt. "Wir werden über das Wochenende gemeinsam mit der Regisseurin des Films, Marie Kreutzer, entscheiden, was das für den Film bedeutet und darüber rechtzeitig informieren."