Kinderpornos: Bekannter Schauspieler muss in Wien vor Gericht

58.000 Dateien mit kinderpornografischem Material sollen bei dem Schauspieler Florian Teichtmeister entdeckt worden sein. Wie die Gratiszeitung Heute berichtet, wirft ihm die Staatsanwaltschaft Wien vor, die einschlägigen Dateien von Februar 2008 bis August 2021 angesammelt zu haben.

Ein Prozess ist bereits für Anfang Februar angesetzt. Weiters heißt es in dem Bericht, dass der Schauspieler von Psychiater Peter Hofmann begutachtet wurde. Auch ein Daten-Forensiker war im Einsatz.

Zahlreiche Datenträger sichergestellt

Der Beschuldigte soll Kinderpornografie auf insgesamt 22 Datenträgern gespeichert haben. Darunter Smartphones, Laptops, externe Speicherplatten sowie USB-Sticks.

Der prominente Angeklagte ist nicht nur als Theaterschauspieler bekannt, sondern hatte in der Vergangenheit auch Rollen als "Tatort"-Darsteller, in "Soko Kitzbühel" oder aktuell in der Krimiserie "Die Toten von Salzburg".

Offenbar umfangreiches Geständnis

Teichtmeister dürfte laut ersten Medienberichten geständig sein. In dem Ermittlungsverfahren, in dem auch einige Vorwürfe fallen gelassen wurden, hat der Schauspieler demnach stets kooperiert. Er soll sich bereits seit zwei Jahren in psychologischer Betreuung befinden.