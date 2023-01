Burgtheater: Florian Teichtmeister mit sofortiger Wirkung entlassen

Der wegen des Besitzes von Kinderpornos angeklagte Schauspieler Florian Teichtmeister ist mit sofortiger Wirkung vom Burgtheater entlassen. Das teilte das Burgtheater am Freitag in einer Aussendung mit.

"Mit großem Entsetzen haben wir durch die Medien von den Ermittlungsergebnissen und dem anstehenden Strafverfahren gegen Florian Teichtmeister erfahren. Die PresseerklĂ€rungen seiner AnwĂ€lte sprechen von ‚gestĂ€ndig‘ und ‚schuldig bekennen‘, es besteht fĂŒr uns daher kein Zweifel, dass wir mit sofortiger Wirkung Florian Teichtmeister entlassen", heißt es in dem Statement. "In der Zwischenzeit hat Florian Teichtmeister sein ArbeitsverhĂ€ltnis mit dem Burgtheater mit sofortiger Wirkung beendet. Bis zum heutigen Tag lagen uns keine Grundlagen fĂŒr eine arbeitsrechtliche Konsequenz vor, es gilt in Österreich die Unschuldsvermutung."