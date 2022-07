Interview mit Marie Kreutzer: „Ich bin immer noch die Ausnahme“

Seit ihrem Spielfilmdebüt hat Marie Kreutzer eine bemerkenswert zügige Karriere hingelegt. Trotzdem sieht sie ihren Erfolg nicht als Indiz, dass die Hindernisse für Regisseurinnen, sich in einer männerdominierten Branche durchzusetzen, ausgeräumt wären: „Ich bin immer noch die Ausnahme, vor allem im hohen Budgetbereich.“

Auch die jüngste Welle an Missbrauchsvorwürfen, die unter dem Stichwort #MeToo die Branche erschütterte, kommt für Kreutzer nicht überraschend: „Diese Themen waren weder neu noch unbekannt. Dass es jetzt medial so hochkocht, ist sicher überfällig.“ Sie selbst sei sowohl an der Filmakademie als auch auf Filmsets mit Übergriffen konfrontiert gewesen, „die ich erst im Rückblick als solche erkannt habe. Es gibt eine breite Grauzone, die mit Blicken oder blöden Sprüchen beginnt, die strafrechtlich nicht relevant, aber trotzdem unangenehm sind, und bei körperlichen Übergriffen endet.“

Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, brauche es konkrete Maßnahmen: „Die halte ich auch für relevanter, als hinter vorgehaltener Hand Namen auszutauschen oder eine Black List von Männern zu erstellen, mit denen man nicht mehr arbeiten darf.“ Die Arbeitgeber und Produzenten seien daher gefordert, „Konzepte zu erstellen, wie in ihren Produktionen Übergriffe verhindert und niederschwellig gemeldet werden können, um für eine Kultur des Respekts zu sorgen.“