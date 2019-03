Musikverein: Das sind die Herausforderungen für den neuen Chef

Pauly, geboren in Köln und anfangs Assistent des legendären August Everding, hat in Frankfurt vieles probiert, die Alte Oper ist jedoch mit dem Musikverein in keiner Weise vergleichbar. In Wien nun hat er einen Vor- und Nachteil: Er ist in der auf Netzwerke und Empfindlichkeiten gebauten lokalen Klassikszene nicht verhabert. Von dieser Position aus wird er sich in ein Aufholrennen begeben müssen. Es gibt ungehobene Riesenschätze – das Archiv birgt vielerlei Herausragendes – sowie Herausforderungen beim Publikum und beim Image.

Pauly wird das Haus und das Publikum entwöhnen müssen vom nur in der Klassikbranche in dieser Form zu findenden Fetisch der programmatischen Wiederholung. Man geht in den Musikverein nicht für das Abenteuer, sondern für den immer wieder herausragenden Feinschmecker-Bissen, den man sich etwa durchs jahrelange Harren auf ein Philharmoniker-Abo erarbeitet hat. Die Herausforderung, das Publikum nicht durch demografische Umstände zu verlieren, ist eine große. Dieser Kampf läuft schon lange – und weiter hügelaufwärts.