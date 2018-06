Sterben, um zu leben

Liegt das nicht auch daran, dass immer mehr Veröffentlichungen mit bibliophiler Sonderausstattung auf den Markt kommen?

Nein. Natürlich muss jede Aufnahme richtig präsentiert werden, aber die CD ist eben, im Gegensatz zum Buch, letztlich standardisiert. Das Klassik-Publikum will auch keine handgesägten Holzkisten mit Klavierlack als Verpackung und ähnlichen kunstgewerblichen Nonsens, sondern es sucht faszinierenden Inhalt. Und darum sind viele sehr zufrieden mit dem Erlebnis, das die CD bietet – dem Klang, dem Booklet als Träger von Informationen und Kontext. Sie spüren keine Notwendigkeit, jeden Technologie-Sprung mitzumachen. Aber der Pop-Mainstream verabschiedet sich blitzartig vom Tonträger. Und die Frage ist, was mit der Distribution von Klassik-CDs passiert, wenn die Pipeline, die das Mainstream-Geschäft gebaut hat, wenn dieses weltweite Netzwerk Schaden nimmt. In Österreich spürt man das nicht so, hier gibt es den Fachhandel. Aber es gibt inzwischen ganze Länder ohne Musikhandel. Die Klassik ist zu klein, um ihn zu erhalten. Wir sind nicht die große Shopping Mall, sondern nur eine kleine Boutique. Wenn auch eine bestürzend geschmackvolle Boutique in einer sehr attraktiven Sackgasse am Rande einer überaus vornehmen Wohnlage.

Wie ist also derzeit die Verteilung zwischen physischem Verkauf, Download und Streaming?

Bei Sony Music insgesamt, von Adele bis Bob Dylan, sind inzwischen über 75% des Geschäftes digital. Streaming wächst explosionsartig, Downloads verschwinden rapide. Beim eigentlichen Klassik-Repertoire macht die CD dagegen oft noch über 90% aus. Ein vergleichsweise älteres, gebildeteres, kritischeres Klassik-Publikum hat Streaming noch nicht für sich entdeckt. Aber Streaming würde jetzt schon audiophilen Klang erlauben, frei von den Limitationen der CD. Und der editorische Kontext im Booklet ist digital auch lösbar, und zwar auf einem viel höheren, multimedialen Niveau. All das muss die Industrie in den nächsten Jahren leisten und vermitteln.

Als Sie 2009 zum Präsidenten von Sony Classical bestellt wurden, lag Ihr Marktanteil In Deutschland, dem weltgrößten Klassik-Markt, bei zirka 10 Prozent und der ihres Mitbewerbers Universal Music Group, die immerhin Labels wie Deutsche Grammophon, Decca, Philips Classics und ECM hat, um die 33 Prozent. Wie ist es heute? Da hat sich viel verändert. In den deutschen Klassik-Charts, also bei den Neuerscheinungen, ist Sony inzwischen die Nummer eins. In den USA auch, nur mit noch größerem Abstand. Beim Marktanteil wird es immer mehr zum Kopf-an-Kopf Rennen. Und im Streaming-Bereich sind wir mit Abstand Marktführer. Das ist deswegen wichtig, weil in diesem Geschäft nur der kommerzielle Erfolg künstlerische Freiheit sichert. Wie zum Beispiel die Freiheit, am Rand Sibiriens exemplarische Opernaufnahmen herzustellen.