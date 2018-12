Musikverein: Intendant Thomas Angyan hört auf

Eine Ära geht zu Ende: Thomas Angyan, Intendant des Wiener Musikvereins, wird seinen bis 30. Juni 2020 laufenden Vertrag nicht verlängern. Das hat Angyan anlässlich der gestrigen Generalversammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien bekanntgegeben. Es sei an der Zeit, „das Ruder an die nächste Generation weiterzugeben“, erklärte er am Donnerstag in einer Aussendung.