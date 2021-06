Nova Rock '14: Ozzy liebt uns alle

Der "Fucking Prince of Darkness", wie er sich selbst so gern nennt, blieb zunächst tatsächlich im Dunklen. Hinter dem schwarzen Bühnenvorhang schrie Ozzy Osbourne in seinem dreckigen Birmingham-Englisch: "Let me hear you!"

Dann ging es ohne viel Brimborium zur Sache. Mit dem epischen "War Pigs" machten Black Sabbath den Anfang vom Ende des 10. Nova Rock Festivals - vor einer mehr als gut gefüllten Blue Stage.

In einem der Songs des aktuellen Abums "13" heißt es: "Is this the end of the beginning? Or the beginning of the end?" Jedenfalls ist der Beginn des finalen Headliners mehr als gelungen. Und eines ließ sich nach wenigen Nummern ("Into the Void", "Snowblind", " Black Sabbath") bereits sagen: Die Ahnherren des Heavy Metal zeigen sich auch weit jenseits der sechzig noch in Hochform.

Ozzys markante, mal quietschende, mal metallische Stimme tut ihre Wirkung. Auch wenn er den Groove ab und zu nicht mehr ganz erwischt - Aussetzer gibt es keine. Wie ein kleiner Junge springt er auf und ab und versucht das Publikum immer wieder zu motivieren. "Louder, louder!" - viele sind vielleicht etwas zu jung für Black Sabbath, um vollends mitgerissen zu werden.