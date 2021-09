"Y: The Last Man" auf Disney+: Eine Welt (fast) ohne Männer

Wie würde die Welt aussehen, wenn es nur Frauen gäbe? Dieser Frage geht die Serie „Y: The Last Man“ nach, die auf der gleichnamigen Comicbuchreihe von Brian K. Vaughan und Pia Guerra beruht und diese Woche bei Disney+ gestartet ist.

Wir befinden uns in Amerika in sehr, sehr naher Zukunft, wo die Fronten zwischen Links und Rechts verhärtet sind, als aus unerfindlichen Gründen plötzlich (okay, das stimmt nicht ganz, erst nach einer guten Serienstunde) Männer blutüberströmt zusammenbrechen und sterben. Vom US-Präsidenten über Flugzeugpiloten bis zu Streifenpolizisten: alle Lebewesen mit einem Y-Chromosom. Alle – bis auf zwei: den Entfesselungs- und Lebenskünstler Yorick und sein Kapuzineräffchen.