Xavier Naidoo: "Habe mir Reichweite von RTL zunutze gemacht"

Die Show muss weitergehen

Naidoo zeigt in dem neuen Video-Interview Verständnis für die Reaktion von RTL: "Ich denke, die müssen einfach nur tun, was sie tun müssen, um die Show weiterzumachen. Da kann man dann, glaube ich, mit so einer Meinung, die ich da vertrete, wahrscheinlich nicht so gut agieren. Aber das nehme ich niemandem übel. Ich muss aber trotzdem weiterhin zu meiner Meinung stehen und meine Meinung sagen können. Und wenn ich dadurch Nachteile habe, dann ist das halt so."

"Reichweite von RTL zunutze gemacht"

Der Sänger erklärt, er habe bei der Sendung mitgemacht, weil er sich als "Vollprofi" sehe, wissen wollte, wie so eine große TV-Sendung funktioniere – und um sein neues Album zu promoten: "Außerdem wusste ich, dass ich mit dem Album, das ich jetzt hier habe, auch ein Album habe, würd' ich mal sagen, wo ich danach vielleicht nicht mehr die Chance bekomme, in so ' ner Show mitzumachen und deswegen habe ich die Chance wahrgenommen. Das heißt: Ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht und habe RTL dafür eben meine professionelle Meinung gegeben", so Naidoo.