Nach Rassismus-Vorwurf: Xavier Naidoo muss "DSDS"-Jury verlassen

Sänger Xavier Naidoo ist nicht mehr Jury-Mitglied in der RTL-Sendung „ Deutschland sucht den Superstar“. Das bestätigte ein Sprecher des Fernsehsenders am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte Bild.de berichtet.

Am Mittwoch war ein Video im Internet aufgetaucht, in dem der Sänger kontroverse Textzeilen singt und Stimmung gegen Flüchtlinge macht. RTL, in dessen Sendung " Deutschland sucht den Superstar" Naidoo bis jetzt Jury-Mitglied war, hatte daraufhin eine Erklärung des 48-Jährigen gefordert. Dieser wies Rassismus-Vorwürfe in einem Facebook-Statement zurück und erklärte, sich missverstanden zu fühlen.

Naidoo blieb "viele Antworten schuldig"

"Er bleibt dem Sender viele Antworten schuldig, zudem sind weitere Videos aufgetaucht, die in eine ähnliche Richtung gehen", heißt es in einer Aussendung von RTL zur Entscheidung. Das habe den Sender dazu bewogen, Naidoo aus der Jury von " Deutschland sucht den Superstar" zu nehmen.

"Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch, das wir jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehnen. Die jetzt aufgetauchten Videos von Xavier Naidoo haben uns massiv irritiert", wird RTL-Geschäftsführer Jörg Graf zitiert.

Was in dem Videoclip genau zu hören ist und wie RTL und Naidoo auf Social Media reagierten, können Sie hier nachlesen.