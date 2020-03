Neues Video aufgetaucht: Naidoo schimpft über "Fridays for Future"

Zu Beginn des Clips erklärt Naidoo, zum Zeitpunkt der Aufnahme sei der 20. September, ein "Friday for Future". "FFF. Dreimal F. F ist am sechsten Platz im Alphabet. 666, da weiß man auch wieder, wer dahintersteckt", so der Sänger – "666" steht in der Bibel für den Antichristen.

Er besitze auch mehrere Autos und würde "wegen einer Klimahysterie, die vor Gericht keine Chance hat" keines davon verschrotten. Den Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber und den Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch bezeichnet er als "Lügner". Die beiden würden außerdem noch von dem Sänger "zu hören bekommen".

Naidoo hoffe, er könne mit Oliver Janich – ein bekannter Verschwörungstheoretiker – und den zwei Wissenschaftlern eine Diskussion führen. "Möge der Bessere gewinnen, der mit den Fakten", so Naidoo.