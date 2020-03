Xavier Naidoo: Dieter Bohlen nimmt Stellung zu Jury-Aus

Nachdem im Netz ein Video auftauchte, in dem Sänger Xavier Naidoo (48) rassistische Aussagen tätigt, plant der Fernsehsender RTL die komplette restliche Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" ( DSDS) ohne ihn in der Jury durchzuführen.

Es werde für Naidoo keine Rückkehr zu DSDS geben, teilte RTL am Donnerstag mit. Der Musiker ("Dieser Weg") sei auf das Angebot des Senders, "seine missverständlichen und widersprüchlichen Aussagen plausibel zu erklären, bis heute nicht eingegangen".

In der ersten Liveshow äußerte sich am vergangen Samstag nun auch Dieter Bohlen zu Wort, der sich bemüht zeigte, den Fokus weg von Naidoo, hin zu den Sängern und Sängerinnen zu lenken: "Es geht hier in erster Linie um die Sänger und nicht um die Jury. Das haben hier einige in der letzten Woche ein bisschen durcheinander gekriegt. Wir suchen hier nicht den Super-Juroren oder wer weiß was. Wir machen hier eine Unterhaltungssendung, und da geht es um Unterhaltung, nicht um Hass oder irgendwelche Hetze. Deshalb steht die ganze Jury und das ganze Team hinter der Entscheidung von RTL."