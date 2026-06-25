Devices der Zukunft: Womit wir in 30 Jahren die Zeitung lesen

Vor 30 Jahren ging kurier.at online. Grund zu feiern und für diesen Beitrag von futurezone-Redakteur Florian Christof. Weitere Texte zum Jubiläum, mit Ein- und Ausblicken zu kurier.at finden Sie an dieser Stelle.

Wer hätte 1996 gedacht, dass 30 Jahre später alle Menschen einen Computer mit hochwertiger Kamera, permanenter Internetverbindung und Touchscreen in der Hosentasche haben werden? Auf welchen Geräten wir im Jahr 2056 Zeitunglesen werden, lässt sich nur erahnen und anhand der derzeitigen Trends skizzieren.

Um nicht in die Prognosefalle zu tappen, wollen wir an dieser Stelle keine Behauptungen aufstellen, sondern eine Annäherung versuchen, die sich an den aktuellen Entwicklungen orientiert.

Displays auf den Augen

Möglicherweise wird es gar keinen klassischen Bildschirm mehr geben. An Brillen, die ein Display direkt im Glas integriert haben, arbeiten die Tech-Konzerne bereits fieberhaft. So könnten uns die wichtigsten Schlagzeilen des Tages direkt im Sichtfeld angezeigt werden, während wir am Weg in die Arbeit in die Luft starren.

Wenn wir diesen Ansatz noch ein bisschen weiterspinnen, könnte es eventuell sogar so weit kommen, dass Bildschirme in Kontaktlinsen verbaut werden. Auch an derartigen Technologien wird längst geforscht. Sollte sich diese Herangehensweise als machbar herausstellen, könnten Nachrichten direkt ins Auge projiziert werden.

Die Steuerung könnte mit den Augenbewegungen oder mittels neuronaler Impulse stattfinden. Ein kurzes Blinzeln beim Blick auf die Überschrift würde dann möglicherweise den ganzen Artikel öffnen.