Wie der virtuelle Jubel bei den Hahnenkamm-Rennen funktioniert

Button drücken statt Daumen drücken: Nach dem Neujahrskonzert 2021 folgt der nächste Impuls für interaktiven Applaus bei einem Top-Ereignis in Österreich. Das TV-Signal des ORF wird am gesamten Ski-Rennwochenende in Kitzbühel mit virtuellen Jubelgesängen und weiteren akustischen Signalen angereichert. Die Intensität kann dabei via App-Steuerung von den Zuschauern beeinflusst werden.



Als Vermarkter der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel hat die Liechtensteiner WWP-Group gemeinsam mit dem Telekomanbieter A1 und dem ORF diese "virtuelle Fanaktivierung" konzipiert. "Wir müssen in diesem Jahr auf die Zuschauer vor Ort coronabedingt verzichten. Umso mehr freut es mich, dass wir einen Weg gefunden haben, die Fans mit einzubeziehen", sagt Philipp Radel, CEO der WWP-Group.

Tröten, Kuhglocken, Klatsch- und Jubelgeräusche via App

Die entsprechende "A1fan.app" ist ohne Download und Registrierung erreichbar, versprechen die Macher. Zwischen vier Buttons können die Zuschauer dabei auswählen: Tröte, Kuhglocke, Klatschen und Jubeln. Per Click kann man so während der einzelnen Fahrten zur Gesamtstimmung beitragen. Wie intensiv jeder Läufer angefeuert wurde, zeigt eine spezielle Anzeige im Zielgelände.