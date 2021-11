Wenn man sich nicht versteht: Mit der "ZiB" in den nächsten Lockdown

Unterkante

Und weiter: „Ich habe eine sehr gute Gesprächsbasis mit ihm. Und was wir hier machen müssen, ist, gemeinsame Maßnahmen setzen. Und diese gemeinsam nach außen tragen, so wie wir’s am Sonntag auch gemacht haben. Das ist die Unterkante für mich, wie man in einer Krise arbeiten sollte.“

Die Formulierung „Unterkante“ wurde in ihrer Häufigkeit nur von „Offen gesagt“ überboten. Dabei fragt man sich bei den Ausführungen Schallenbergs, wie es zugeht, wenn die beiden tatsächlich gerade „sehr eng“ zusammenarbeiten. Hoffentlich nicht Handkante statt Unterkante.

Aufklärung

Heilsam war die Befragung des Immunologen Herwig Kollaritsch durch Susanne Höggerl. Könnte man doch nur neben jedes Regal mit Entwurmungsmittel einen Kollaritsch stellen, der den verschworensten Impfskeptikern (klingt fast schon so gehoben wie Querdenker) erklärt, was Sache ist.