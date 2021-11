Wenn Politiker vom Schritt in den Trab wechseln, sobald ihnen ein Mikro entgegenkommt, kann das daran liegen, dass Peter Klien wieder als Satire-Reporter im Einsatz ist, wie am Dienstag im Parlament beobachtet.

Es kann aber auch daran liegen, dass die Nerven blank liegen, wie am Mittwoch nach dem Ministerrat gesehen. Da führte der Gesundheitsminister seine Laufschuhe angesichts eines ORF-Mikros ihrem eigentlichen Zweck zu. Der ebenfalls eilende ÖVP-Klubchef sagte nur: „Es war alles okay, danke“ – sicheres Zeichen dafür, dass recht wenig okay ist.

Politischer Zank kann sich in Zeiten alarmierender Corona-Zahlen schlimm auswirken. Daher seien an dieser Stelle, wo Fernsehen meist von der heiteren Seite betrachtet wird, sehr ernste Worte zitiert. Corona-Erklärer Günther Mayr sagte in der Mittags-ZiB: „Jetzt noch weiter warten heißt schlicht und einfach: dem Virus beim Töten zusehen.“